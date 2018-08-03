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НОВОСТИ | Общество



03.08.2018 14:03 Тульские дети выступили на сочинской Диаспартакиаде
Вести-Тула

Тульские дети приняли активное участие в сочинской Диаспартакиаде

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В Сочи завершилась 9-я Всероссийская Диаспартакиада для детей с сахарным диабетом первого типа. На протяжении недели 36 юных участников из шести регионов России боролись за победу в спортивных соревнованиях по различным дисциплинам. В их числе были и туляки.

На сегодняшний день в нашей стране официально зарегистрировано более 4 миллионов людей с сахарным диабетом. Из них 255 тысяч имеют диабет первого типа - хроническое заболевание, которое сопровождает человека всю жизнь. И такие мероприятия как Диаспартакиада помогают молодым людям самостоятельно справляться с недугом, считают специалисты.

По словам врача-эндокринолога Тульской детской областной клинической больницы Дениса Шумилина, «при этом заболевании очень важно контролировать уровень глюкозы в крови, особенно на уровень глюкозы влияет уровень физической, умственной активности. У детей разный уровень интеллекта, самостоятельности. Чаще всего родители берут на себя подсчет всех факторов и рассчитывают еду, дозы инсулина. В Сочи дети впервые доительное время находились без контроля родителей».

В этом году темой Диаспартакиады стало киноискусство. Туляки приняли самое активное участие в творческих и интеллектуальных мероприятиях и мастер-классах.

«Боялся, что буду плохо себя чувствовать из-за низкого сахара, но потоп меня переубедили и я поехал. В основном, мне понравилось», - рассказала Александр Лосев.
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