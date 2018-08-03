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03.08.2018 13:31 Туляков приглашают на «Субботу доноров» Вести-Тула





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В среднем из тысячи россиян только 13 регулярно сдают кровь. При этом необходимый минимум доноров - 40 человек. Стать донором и, быть может, спасти чью-то жизнь каждый может уже завтра. В Туле это можно сделать в областной станции переливания крови на улице Фридриха Энгельса. Время приёма с 8 утра и до полудня. Телефон для справок 8(4872) 36-72-89.



Тульская областная станция переливания крови приглашает желающих стать безвозмездными донорами крови. Всероссийская акция «Суббота доноров», которая пройдёт завтра, проводится ежегодно с 2009 года в летнее время. Потребность в донорской крови и её компонентах в нашей стране огромна в любом сезоне.В среднем из тысячи россиян только 13 регулярно сдают кровь. При этом необходимый минимум доноров - 40 человек. Стать донором и, быть может, спасти чью-то жизнь каждый может уже завтра. В Туле это можно сделать в областной станции переливания крови на улице Фридриха Энгельса. Время приёма с 8 утра и до полудня. Телефон для справок 8(4872) 36-72-89.

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