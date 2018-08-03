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НОВОСТИ | Общество



03.08.2018 13:05 Тульские «Вести» заглянули в новый спорткомплекс на месте «Кировца»
Елена Панова

Тульские «Вести» заглянули в новый спорткомплекс на месте «Кировца»

| фото |
Название новое, внешний вид – тоже. Это теперь не просто центр, а фитнес-парк. Спортивный комплекс «Кировец», много лет стоявший на этом самом месте, остался лишь воспоминанием.

Эти кадры сняты полтора года назад. После долгих обсуждений здание все же пошло под бульдозер, причем после того, как большая часть фасада была отремонтирована. Во время внутренних работ обрушилась бетонная плита между первым и вторым этажами. Оказалось, на стенах поселился грибок, а перекрытия пришли в ветхое состояние. При таком положении «Кировец» проще было ликвидировать и построить с нуля.

Как рассказал генеральный директор компании-застройщика Александр Мамушкин, «началось обрушение плит, вскрыли плесень. Тогда мы вышли с предложением снести старое здание и построить новый комплекс

Вот только одновременно с «Кировцем» жители этой части Пролетарского округа остались без футбольного поля летом, а зимой без катка. Их место заняли новенькие многоэтажки.

Стадион «Кировец» называли памятником тульского футбола. В 59-м здесь прошла встреча команды «Труд» - будущего «Арсенала» - с польским клубом из города Лодзь. Трибуны вмещали около 8000 человек. В последние годы стадион переживал не лучшие времена. Открытый бассейн несколько лет не наполнялся. В итоге территория перешла в частные руки.

По словам Александра Мамушкина, «сердце нашего комплекса – тренажерный зал, в котором большое внимание уделено кардиотренажерам».

В новом комплексе – два бассейна: детский и взрослый, внушительный тренажерный и три зала для групповых занятий. Официальную дату открытия пока не называют. Но предварительная продажа абонементов уже началась. Формат «всё включено» - 30 тысяч рублей. После открытия стоимость возрастет до 50.













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