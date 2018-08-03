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НОВОСТИ | Общество



03.08.2018 12:49 Многочисленные провода мешают ремонтировать кровли в Туле
Мария Кузнецова

Многочисленные провода мешают ремонтировать кровли в Туле

| фото |
Пятый этаж как вечное испытание. В гостиной отклеиваются обои, на кухне - отваливается плитка. Лидия Борисовна с содроганием ждёт зимы.

Но сейчас по заявлению жителей на крыше идёт ремонт. Кровлю перекрывают целыми подъездами, методом наплавления. Планируют поставить специальные аэраторы, чтобы выводить влагу, которая накапливается между слоями пирога.

Погода сейчас самая подходящая - сухо. Но рабочим мешают многочисленные провода. «Проблема провайдеров. Видно, сколько проводов навешано. На наши письма и просьбы навести порядок, к сожалению, нас не слышат и не реагируют», - рассказал главный инженер УК «Орион» Юрий Губин.

Кроме кровли, на домах ремонтируют вентиляционные каналы, покрывают металлическим листом парапеты и выходы на крышу. Гарантия на материалы - до 15 лет. А вот на сам ремонт - только год. Ведь он не капитальный, а текущий. Но в течение года жители пятых этажей должны спать спокойно. Так ли это - покажет сезон дождей и метелей.













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