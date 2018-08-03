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03.08.2018 12:35 Для будущих воспитанников Центра поддержки одарённых детей организовали летнюю школу Вести-Тула





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С насыщенной программой профильной школы познакомили педагогов. Им предстоят горячие дни, по итогам которых и сформируются два класса талантливых ребят по 20 человек в каждом. Именно им предстоит быть первопроходцами в совершенно новом для региона образовательном учреждении – Центре поддержки одарённых детей. Кадры из еще пока пустующего пансиона свидетельствуют – там очень постарались создать все условия для будущих учеников.



Как сообщила начальник отдела министерства образования Тульской области Елена Пчелина, «на сегодняшний день заявления на участие в летней профильной школе по девятым классам подано 39. Она называется «Академия достижений в Год образования и новых знаний». С 12 августа стартует летняя профильная школа для десятиклассников – подано 65 заявлений, берём мы пока 42 человека».



Одарённые дети Тульской области обретают уютный уголок. Уже в субботу здесь стартует летняя профильная школа. Это не просто учеба и далеко не отдых. В течение 10 дней старшеклассники будут серьезно обучаться, тестироваться, посещать тренинги, проходить квесты, посещать знаковые места Тулы.С насыщенной программой профильной школы познакомили педагогов. Им предстоят горячие дни, по итогам которых и сформируются два класса талантливых ребят по 20 человек в каждом. Именно им предстоит быть первопроходцами в совершенно новом для региона образовательном учреждении – Центре поддержки одарённых детей. Кадры из еще пока пустующего пансиона свидетельствуют – там очень постарались создать все условия для будущих учеников.Как сообщила начальник отдела министерства образования Тульской области Елена Пчелина, «на сегодняшний день заявления на участие в летней профильной школе по девятым классам подано 39. Она называется «Академия достижений в Год образования и новых знаний». С 12 августа стартует летняя профильная школа для десятиклассников – подано 65 заявлений, берём мы пока 42 человека».





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