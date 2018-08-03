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03.08.2018 10:18 Тульская набережная готова на 99 процентов Виталий Моторин





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Конечно же, такого эффекта сам по себе этот ракурс не произвел бы без всего задуманного благоустройства. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что это проект европейского уровня и по качеству исполнения, и по самой сути - сочетания исторической архитектуры и современных городских пространств, с кафе, зонами для отдыха, развлечения и прогулок. Авторы проекта называют это место ландшафтным парком.



Как рассказал автор проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро, «главная идея - повысить идентичность этого места, чтобы это было не просто какое-то условное благоустройство, а благоустройство для города Тулы. Не где-то, а именно здесь вот эти малые формы, все эти киоски. Здесь же была засечная полоса когда-то, когда стесывали все деревья, поэтому здесь таким образом построены все киоски, павильоны и кафе».



Набережная станет единым комплексом с улицей Металлистов, на которой реконструкция так же близка к завершению, и территорией нового тульского пространства в стиле лофт – «Искры». Качество работ на всех этих объектах оценил глава региона.



«Были скептики, которые не верили, что мы за год это сделаем, но мы свои обещания сдерживаем. Сейчас мы привлекли специалистов, делаем анализ, учитываем мнения туляков, чтобы поднасытить необходимым инвентарём, оборудованием, плоскостными сооружениями, чтобы было комфортно и весело нашим детям в первую очередь, людям взрослого поколения. Это и беседки, навесы, чтобы была тень, чтобы люди могли спрятаться от дождя. Мы сделаем всё для того, чтобы это было любимое место наших горожан, жителей области и гостей».



Гостям набережной будет чем заняться здесь не только летом, но и зимой. Русло реки с наступлением холодов будет превращаться в уникальный для Тулы каток.



Такую красоту скрывать от горожан долго было, конечно, невозможно. Туляки, не дожидаясь осени, уже во всю гуляют по набережной и наслаждаются новыми Тульскими видами, ну а официальное открытие Тульской набережной намечено на День города, который в этом году пройдет 8 сентября.



Реконструкция Тульской набережной - событие в полном смысле этого слова историческое. Хотя бы потому, что северную сторону нашего кремля с четырьмя роскошными расположенными на ней башнями с этого ракурса подавляющее большинство туляков, а уж тем более гости города, попросту никогда не видели. Эта территория принадлежала закрытому предприятия - оружейному заводу, и этот вид на главную достопримечательность оружейной столицы открывается впервые за 150 лет.Конечно же, такого эффекта сам по себе этот ракурс не произвел бы без всего задуманного благоустройства. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что это проект европейского уровня и по качеству исполнения, и по самой сути - сочетания исторической архитектуры и современных городских пространств, с кафе, зонами для отдыха, развлечения и прогулок. Авторы проекта называют это место ландшафтным парком.Как рассказал автор проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро, «главная идея - повысить идентичность этого места, чтобы это было не просто какое-то условное благоустройство, а благоустройство для города Тулы. Не где-то, а именно здесь вот эти малые формы, все эти киоски. Здесь же была засечная полоса когда-то, когда стесывали все деревья, поэтому здесь таким образом построены все киоски, павильоны и кафе».Набережная станет единым комплексом с улицей Металлистов, на которой реконструкция так же близка к завершению, и территорией нового тульского пространства в стиле лофт – «Искры». Качество работ на всех этих объектах оценил глава региона.«Были скептики, которые не верили, что мы за год это сделаем, но мы свои обещания сдерживаем. Сейчас мы привлекли специалистов, делаем анализ, учитываем мнения туляков, чтобы поднасытить необходимым инвентарём, оборудованием, плоскостными сооружениями, чтобы было комфортно и весело нашим детям в первую очередь, людям взрослого поколения. Это и беседки, навесы, чтобы была тень, чтобы люди могли спрятаться от дождя. Мы сделаем всё для того, чтобы это было любимое место наших горожан, жителей области и гостей».Гостям набережной будет чем заняться здесь не только летом, но и зимой. Русло реки с наступлением холодов будет превращаться в уникальный для Тулы каток.Такую красоту скрывать от горожан долго было, конечно, невозможно. Туляки, не дожидаясь осени, уже во всю гуляют по набережной и наслаждаются новыми Тульскими видами, ну а официальное открытие Тульской набережной намечено на День города, который в этом году пройдет 8 сентября.





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