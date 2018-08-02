НОВОСТИ | Общество







02.08.2018 18:48 В Тулу прибыли участники тура «Всегда Великая Победа» Вести-Тула





| фото |



45 человек – ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, музейные работники, учителя и студенты - почтили память героев на площадь Победы. После посещения мемориальных мест нашего города следующая по маршруту - Орловская область.



В Тулу прибыли участники военно-исторического тура «Всегда Великая Победа», посвящённого 75-летию Курской битвы. Делегация стартовала сегодня из Москвы и намерена посетить 11 городов. Первую остановку сделали в Туле.45 человек – ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, музейные работники, учителя и студенты - почтили память героев на площадь Победы. После посещения мемориальных мест нашего города следующая по маршруту - Орловская область.

Читать @gtrktula

















