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НОВОСТИ | Общество



02.08.2018 18:37 Почему в Тульской области живут меньше, чем в среднем по России?
Мария Кузнецова

Если же вы решились на здоровый образ жизни, окружайте себя теми, кто поддержит

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Каждый день Елена Гарина встаёт на стражу здоровья. Профилактическая работа - звучит официально, но занятие нескучное. За неё даже дают свой Оскар - два года назад тульский проект выиграл международный конкурс. Свою миссию Елена Владимировна видит в том, чтобы люди полюбили себя. А это иногда значит - ограничить себя.

«Очень жалко, когда курят женщины. В плане здоровья очень сложно достучаться до мужчин. Сорокалетние говорят: «Сколько проживу – столько проживу. Курил и буду курить». Это очень огорчает, но надеемся, что капля камень точит», - говорит заведующая отделом организации и координации профилактической работы ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации» Елена Гарина.

Сама Елена Владимировна живёт по принципу «сапожника с сапогами» и знает, как порой нелегко изменить свои привычки: «Я начала уменьшать сахар. С двух ложек дошла до половины, ниже не могу спуститься».

В пирамиде здорового питания есть и пирожные - вопрос количества и равновесия. Сколько съели - столько потратили. Быть умеренным - такой совет давал еще Авиценна. Это вообще ключевое слово. Умеренность и обязательно - режим.

Чтобы понять, что нужно изменить в образе жизни, надо проходить скрининги: диспансеризация раз в три года, профосмотр раз в два года или обычный визит в поликлинику. Центр медицинской профилактики выезжает на предприятия и часто встречает людей, которые не были в поликлинике по 10-15 лет. Но фатализм тем, кто хочет долго жить - не помощник.

Если же вы решились на здоровый образ жизни, окружайте себя теми, кто поддержит. За компанию веселее и бросать курить, и худеть.













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