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02.08.2018 18:24 Тульские предприятия уменьшили выбросы на 22 тысячи тонн Вести-Тула





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В Год экологии предприятия региона провели масштабную модернизацию и самих производств, и систем очистки, благодаря чему вредных выбросов стало меньше на 15 с половиной процентов или на 22 тысячи тонн.



В Тульской области дышать станет легче. Регион вошел в число шести субъектов Центральной России, где по итогам 2017 года наблюдается снижение промышленных выбросов в атмосферу. Об этом сегодня рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.В Год экологии предприятия региона провели масштабную модернизацию и самих производств, и систем очистки, благодаря чему вредных выбросов стало меньше на 15 с половиной процентов или на 22 тысячи тонн.

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