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02.08.2018 17:51 Тулякам обещают изнурительную жару Вести-Тула





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В дневные часы воду бесплатно раздают на оживлённых тульских улицах по адресам: проспект Ленина, 98; Красноармейский проспект, 2; улица Советская, 47; на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе; у входа в кремль; у входа в ЦПКиО (со стороны улицы Первомайской); на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.



Начало августа обозначилось по-настоящему изнурительной жарой. Синоптики прогнозируют, что завтра будет еще жарче. Термометры покажут до 32 градусов. Спасатели МЧС рекомендуют максимально легко одеваться, иметь с собой воду, детям обязателен головной убор, а в полуденные часы и вовсе избегать нахождения на улице. А при таких симптомах как покраснение кожи, вялость, головокружение и тошнота - срочно перебраться в тень, обильно попить, приложить к голове холодный компресс и вызвать врачей.В дневные часы воду бесплатно раздают на оживлённых тульских улицах по адресам: проспект Ленина, 98; Красноармейский проспект, 2; улица Советская, 47; на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе; у входа в кремль; у входа в ЦПКиО (со стороны улицы Первомайской); на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.

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