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02.08.2018 16:44 Директора киреевского завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов
Вести-Тула

Директора киреевского завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов

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В Киреевске вскрыли финансовые махинации на заводе лёгких металлоконструкций. В уголовном деле, расследование которого завершили следователи, фигурирует цифра 125 миллионов рублей. Именно такой ущерб, по версии следствия, государству нанесли руководители предприятия, которые с помощью хитроумных схем уходили от уплаты налогов. Обвинения директору завода в сокрытии финансов уже предъявлены. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

По сообщению старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анны Киреечевой, «неоднократно со стороны налоговых органов направлялись требования об уплате налогов, сумма превысила 125 миллионов рублей. Директор требования не выполнил и направил своим контрагентам распорядительные письма о выплате денег по контрактам. Все денежные средства от контрагентов были перечислены на посторонние счета».
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