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02.08.2018 15:51 В Новомосковске задержан кот-наркокурьер Вести-Тула





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Впрочем, самому коту невольное нарушение сойдёт с лап. Он задержан только для передачи в добрые руки. А вот 32-летний житель Киреевского района и его 22-летняя сообщница из Болохова подозреваются в организации такого необычного наркотрафика.



По версии следствия, бывший заключённый после освобождения из колонии забрал с собой животное. А потом, снабдив «посылкой» решил выпустить его в непосредственной близости от места лишения свободы. Передача не состоялась, в квартире у обвиняемых обнаружили ещё 30 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело.



Правоохранительные органы задержали четвероного преступника. В Новомосковске при попытке пронести в колонию более семи граммов наркотических средств пойман кот-наркокурьер. Тайник с запрещенным содержимым находился в ошейнике хвостатого нарушителя.Впрочем, самому коту невольное нарушение сойдёт с лап. Он задержан только для передачи в добрые руки. А вот 32-летний житель Киреевского района и его 22-летняя сообщница из Болохова подозреваются в организации такого необычного наркотрафика.По версии следствия, бывший заключённый после освобождения из колонии забрал с собой животное. А потом, снабдив «посылкой» решил выпустить его в непосредственной близости от места лишения свободы. Передача не состоялась, в квартире у обвиняемых обнаружили ещё 30 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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