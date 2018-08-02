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НОВОСТИ | Общество



02.08.2018 15:41 Тульские десантники отмечают День ВДВ
Вести-Тула

Тульские десантники отмечают День ВДВ

| фото |
Воздушно-десантные войска отмечают 88-ую годовщину. Конечно, не остались в стороне от праздника и туляки. Сегодня на территории 51-го парашютно-десантного полка 106-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие губернатор Алексей Дюмин, временно исполняющий обязанности командира дивизии Роман Ювакаев, военнослужащие, туляки и гости города.

Перед началом официальной части все возложили цветы к памятнику защитникам Отечества, погибшим при исполнении воинского долга. С праздником тульских десантников поздравил глава региона Алексей Дюмин: «Для Тульской области подвиг десантников – это предмет особой гордости. Вы не боитесь трудностей, готовы выполнить любую поставленную задачу. В мирное время вы демонстрируете высокое воинское мастерство на многочисленных учениях и подтверждаете свой знаменитый девиз «Нет задач невыполнимых». Каждый, кто однажды надел голубой берет, навсегда становится частью нерушимого боевого братства. Очень важно, что молодые десантники берут пример со своих старших товарищей. Именно преемственность поколений во многом помогает ВДВ надежно стоять на страже безопасности России и её граждан. Уверен, что так будет и впредь».

Завершились официальные праздничные мероприятия плац-парадом в исполнении оркестра 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, показательными выступлениями десантников, за которыми наблюдали и те, кто надел голубой берет много лет назад, и те, кто пока мечтает об этом.














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