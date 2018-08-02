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02.08.2018 14:57 В Туле может появиться 60-метровое колесо обозрения Вести-Тула





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Аттракцион должен удачно вписаться в развлекательную инфраструктуру и окружающий ландшафт. Предусмотрена архитектурная подсветка конструкции в ночное время. В зону обзора попадают Музей оружия, Тульский кремль, цирк, набережная.







В Туле в скором времени может появиться 60-метровое колесо обозрения. Об этом шла речь на городских публичных слушаниях. Оно будет установлено на территории одного из крупных торговых центров на берегу Упы.Аттракцион должен удачно вписаться в развлекательную инфраструктуру и окружающий ландшафт. Предусмотрена архитектурная подсветка конструкции в ночное время. В зону обзора попадают Музей оружия, Тульский кремль, цирк, набережная.

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