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02.08.2018 14:10 В Тульской области стартовал конкурс сельских старост Вести-Тула





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В настоящее время избрано 1076 сельских старост в 23-х муниципальных образованиях. Наибольшее количество старост - в Туле, Алексине, Суворовском и Щекинском районах.



В Тульской области стартовал приём заявок на конкурс лучших сельских старост. Он будет проходить до декабря 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основным этапом конкурсного отбора является представление проекта развития сельского населённого пункта, в котором староста осуществляет свою деятельность.В настоящее время избрано 1076 сельских старост в 23-х муниципальных образованиях. Наибольшее количество старост - в Туле, Алексине, Суворовском и Щекинском районах.

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