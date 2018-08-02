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02.08.2018 12:42 Какой арбуз не стоит даже пробовать? Надежда Долгих





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Арбуз обойдется в 20-30 рублей за килограмм. Особое внимание стоит уделять соответствию продукции санитарным нормам и правилам реализации. Начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова рассказала, что «как правило, оборудуются площадки под реализацию бахчевых культур, с навесом, закрытые решетки или контейнеры. Продукция должна храниться не навалом на земле, а на стеллажах или подтоварниках».



Каждая партия арбузов и дынь в местах организованной торговли проверяется на содержание солей тяжелых металлов, пестицидов и нитратов. На руках у продавцов - документы, подтверждающие качество.



Отравится нитратами возможно, употребляя ранние поливные арбузы. Их корни не уходят глубоко в землю и требуют обильного полива, часто с нитратами. Созревает такой плод всего за 60 дней. А вот суходольные - это напитавшиеся солнцем и водой арбузы с корнями, уходящими вглубь до 10 метров.



На первый взгляд, хороши все, но как выбрать еще и вкусный? Для этого есть рекомендации Роскачества. Во-первых, постучите по арбузу, звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию. Во-вторых, найдите желтое пятно, на нем гигантская ягода и лежала на грядке. В-третьих, оцените кожуру арбуза, она должна быть блестящей.



Если мякоть пронизана жёлтыми волокнами, арбуз не стоит даже пробовать - отравление гарантировано. Кстати, бессмысленно сдавливать арбуз, хрустит он только один раз. Не стоит полагаться и на высохший хвостик – пока арбуз доедет до места продажи, он высохнет, даже если арбуз не дозрел. А если все условия соблюдены - приятного аппетита!



Красная сочная мякоть арбуза отлично утоляет жажду в жару. Большая ягода на прилавках Тулы уже с июля. Сначала везли из Средней Азии, теперь поставляют и краснодарских красавцев.Арбуз обойдется в 20-30 рублей за килограмм. Особое внимание стоит уделять соответствию продукции санитарным нормам и правилам реализации. Начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова рассказала, что «как правило, оборудуются площадки под реализацию бахчевых культур, с навесом, закрытые решетки или контейнеры. Продукция должна храниться не навалом на земле, а на стеллажах или подтоварниках».Каждая партия арбузов и дынь в местах организованной торговли проверяется на содержание солей тяжелых металлов, пестицидов и нитратов. На руках у продавцов - документы, подтверждающие качество.Отравится нитратами возможно, употребляя ранние поливные арбузы. Их корни не уходят глубоко в землю и требуют обильного полива, часто с нитратами. Созревает такой плод всего за 60 дней. А вот суходольные - это напитавшиеся солнцем и водой арбузы с корнями, уходящими вглубь до 10 метров.На первый взгляд, хороши все, но как выбрать еще и вкусный? Для этого есть рекомендации Роскачества. Во-первых, постучите по арбузу, звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию. Во-вторых, найдите желтое пятно, на нем гигантская ягода и лежала на грядке. В-третьих, оцените кожуру арбуза, она должна быть блестящей.Если мякоть пронизана жёлтыми волокнами, арбуз не стоит даже пробовать - отравление гарантировано. Кстати, бессмысленно сдавливать арбуз, хрустит он только один раз. Не стоит полагаться и на высохший хвостик – пока арбуз доедет до места продажи, он высохнет, даже если арбуз не дозрел. А если все условия соблюдены - приятного аппетита!





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