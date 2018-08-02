Большая вода:
Источник счастливой жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин
В мире животных:
Кот-наркокурьер


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ



02.08.2018 12:30 За месяц 6 детей выпали из окон в Тульской области
Мария Кузнецова

За месяц 6 детей выпали из окон в Тульской области

| фото |
Малыш спит, а папа думает - где заказать решетки. Говорит, что в доме было открыто лишь одно окно на проветривание. Но в два года дети знают, как с этим справиться, а вот опасности не чувствуют.

«Мама немножко ослабила внимание, ребёнок забрался на подоконник. Окно было пластиковое, сетка москитная не выдержала, и он упал из окна второго этажа», - рассказал заместитель главного врача по детству Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я Ваныкина Дмитрий Харитонов.

Мальчик приземлился на картофельную грядку. Отделался ссадинами. В этом году в области из окон выпали 15 детей. Один ребёнок погиб, многие получили травмы.

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой, «продолжаем получать сводки о падении детей из окон, и происходит это по-прежнему в благополучных семьях. Именно сегодня нужно проверить, насколько ваши окна соответствуют нормам безопасности. Москитные сетки не защищают от падения из окон, а даже провоцируют на это».

Врачи говорят, что в сезон заготовок в больницы повезут детей с ожогами. Малыши опрокидывают на себя горячий рассол. И пьют уксус в красивых бутылочках, когда родители отвлекаются.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .