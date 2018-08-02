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02.08.2018 12:30 За месяц 6 детей выпали из окон в Тульской области Мария Кузнецова





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«Мама немножко ослабила внимание, ребёнок забрался на подоконник. Окно было пластиковое, сетка москитная не выдержала, и он упал из окна второго этажа», - рассказал заместитель главного врача по детству Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я Ваныкина Дмитрий Харитонов.



Мальчик приземлился на картофельную грядку. Отделался ссадинами. В этом году в области из окон выпали 15 детей. Один ребёнок погиб, многие получили травмы.



По словам уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой, «продолжаем получать сводки о падении детей из окон, и происходит это по-прежнему в благополучных семьях. Именно сегодня нужно проверить, насколько ваши окна соответствуют нормам безопасности. Москитные сетки не защищают от падения из окон, а даже провоцируют на это».



Врачи говорят, что в сезон заготовок в больницы повезут детей с ожогами. Малыши опрокидывают на себя горячий рассол. И пьют уксус в красивых бутылочках, когда родители отвлекаются.



Малыш спит, а папа думает - где заказать решетки. Говорит, что в доме было открыто лишь одно окно на проветривание. Но в два года дети знают, как с этим справиться, а вот опасности не чувствуют.«Мама немножко ослабила внимание, ребёнок забрался на подоконник. Окно было пластиковое, сетка москитная не выдержала, и он упал из окна второго этажа», - рассказал заместитель главного врача по детству Тульской городской клинической больницы скорой помощи им. Д. Я Ваныкина Дмитрий Харитонов.Мальчик приземлился на картофельную грядку. Отделался ссадинами. В этом году в области из окон выпали 15 детей. Один ребёнок погиб, многие получили травмы.По словам уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой, «продолжаем получать сводки о падении детей из окон, и происходит это по-прежнему в благополучных семьях. Именно сегодня нужно проверить, насколько ваши окна соответствуют нормам безопасности. Москитные сетки не защищают от падения из окон, а даже провоцируют на это».Врачи говорят, что в сезон заготовок в больницы повезут детей с ожогами. Малыши опрокидывают на себя горячий рассол. И пьют уксус в красивых бутылочках, когда родители отвлекаются.





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