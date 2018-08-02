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02.08.2018 10:39 Строительство ФАПа в Чернском районе продолжил новый подрядчик Виталий Моторин





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Исправить ситуацию с качеством медицинского обслуживания здесь призван строящийся фельдшерско-акушерский пункт. Его возведение началось еще в 2017 году, но подрядчик оказался недобросовестным. Сейчас окончания работ ждёт всё население посёлка – 680 человек, из которых 118 детей.



То, как справляется уже новый подрядчик, проконтролировал глава региона Алексей Дюмин. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской Элеонора Шевченко, «возвели стропильную систему, сделали внутреннюю разводку. Сроки исполнения контракта – сентябрь. Видим, что идут с опережением».



Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков заверил губернатора, что «все медицинские работники во все ФАПы уже подобраны».



Всего в Чернском районе таких медицинских пунктов будет шесть - это именно столько, сколько нужно по подсчетам специалистов. Три из них готовы, а три, включая этот, возводятся сейчас. Повысить доступность оказания медицинской помощи для жителей отдаленных сел и деревень - задача поставленная президентом страны, напомнил Алексей Дюмин во время разговора с жителями. «Наша основная задача – не сбавлять темпов и продолжить эту работу по строительству ФАПов. Большое внимание нужно уделить выездным комплексам, которые могут делать осмотры жителей малодоступных населенных пунктов", - сказал Алексей Дюмин.



Всего же в регионе в этом году таких компактных и незаменимых учреждений образования появится более трех десятков. 11 не используемых сейчас отремонтируют, 5 уже построены с нуля и еще 6 на подходе в рамках областной программы. 15 возведут на спонсорские и федеральные средства. Такого внимания сельская медицина нашего региона в новейшей истории, кажется, не помнит.



Эта аппаратура новая и современная, но, к сожалению для жителей села Архангельское, у них она работает не постоянно, а лишь время от времени. Стоматологический кабинет раз в квартал, рентгенологический - раз в месяц: таков, говорят врачи, график работы выездной поликлиники в этом населенном пункте. Ближайшая же стационарная больница в Черни, за 25 километров.Исправить ситуацию с качеством медицинского обслуживания здесь призван строящийся фельдшерско-акушерский пункт. Его возведение началось еще в 2017 году, но подрядчик оказался недобросовестным. Сейчас окончания работ ждёт всё население посёлка – 680 человек, из которых 118 детей.То, как справляется уже новый подрядчик, проконтролировал глава региона Алексей Дюмин. Как рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской Элеонора Шевченко, «возвели стропильную систему, сделали внутреннюю разводку. Сроки исполнения контракта – сентябрь. Видим, что идут с опережением».Министр здравоохранения региона Андрей Третьяков заверил губернатора, что «все медицинские работники во все ФАПы уже подобраны».Всего в Чернском районе таких медицинских пунктов будет шесть - это именно столько, сколько нужно по подсчетам специалистов. Три из них готовы, а три, включая этот, возводятся сейчас. Повысить доступность оказания медицинской помощи для жителей отдаленных сел и деревень - задача поставленная президентом страны, напомнил Алексей Дюмин во время разговора с жителями. «Наша основная задача – не сбавлять темпов и продолжить эту работу по строительству ФАПов. Большое внимание нужно уделить выездным комплексам, которые могут делать осмотры жителей малодоступных населенных пунктов", - сказал Алексей Дюмин.Всего же в регионе в этом году таких компактных и незаменимых учреждений образования появится более трех десятков. 11 не используемых сейчас отремонтируют, 5 уже построены с нуля и еще 6 на подходе в рамках областной программы. 15 возведут на спонсорские и федеральные средства. Такого внимания сельская медицина нашего региона в новейшей истории, кажется, не помнит.





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