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01.08.2018 18:42 У тульского «Арсенала» появится тренировочное поле Вести-Тула





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Ориентировочно работы начнутся уже в августе. Также в нынешнем году планируется завершить строительство двух новых корпусов на учебно тренировочной базе, что позволит улучшить условия для подготовки и восстановления команды.



Футболисты тульского «Арсенала» обзаведутся новым полем для тренировок, а инфраструктура тренировочной базы клуба будет улучшена. По словам президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева, благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина были привлечены дополнительные спонсорские средства, и в текущем году будет построено тренировочное поле на Центральном стадионе.Ориентировочно работы начнутся уже в августе. Также в нынешнем году планируется завершить строительство двух новых корпусов на учебно тренировочной базе, что позволит улучшить условия для подготовки и восстановления команды.

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