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01.08.2018 18:28 Бухгалтера из Арсеньевского района обвиняют в мошенничестве
Вести-Тула

Анна Киреечева: Причинен имущественный ущерб в сумме более 570 тысяч рублей

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Перед судом предстанет бывшая бухгалтер образовательного учреждения Арсеньевского района, обвиняемая в совершении мошенничества в крупном размере. Как считает следствие, незаконными действиями обвиняемая причинила имущественный вред более чем на полмиллиона рублей.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анны Киреечевой, «она подготовила реестры выдачи заработной платы сотрудникам образовательного учреждения. Бухгалтер постепенно увеличивала себе размер зарплаты, в итоге превысив сумму 570 тысяч рублей. Женщина, воспользовавшись электронными подписями директора и главного бухгалтера образовательного учреждения, подписала реестры и направила их в банк для исполнения.

Денежными средствами бухгалтер распорядилась по своему усмотрению. Преступными действиями муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 570 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».
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