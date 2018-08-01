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01.08.2018 18:08 Полиция и волонтеры разыскивают Валентину Савину Вести-Тула





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Приметы разыскиваемой: рост 160 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью, короткая стрижка. Одежда: бежевое платье в мелкий черный цветочек, черные туфли. Нуждается в медицинской помощи. Не ориентируется в пространстве.



Контактные телефоны: дочь Савина Анастасия Геннадьевна +7-910- 704-67-77, муж Савин Геннадий Иванович +7-915-787- 21-08. Телефон горячей линии 8-800-700-54-52, или 112.



Полиция и волонтеры разыскивают Валентину Федоровну Савину. Женщине 69 лет. Пропала она в Ясногорском районе в деревне Никольское. Ушла из дома в неизвестном направлении 28 июля.Приметы разыскиваемой: рост 160 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью, короткая стрижка. Одежда: бежевое платье в мелкий черный цветочек, черные туфли. Нуждается в медицинской помощи. Не ориентируется в пространстве.Контактные телефоны: дочь Савина Анастасия Геннадьевна +7-910- 704-67-77, муж Савин Геннадий Иванович +7-915-787- 21-08. Телефон горячей линии 8-800-700-54-52, или 112.

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