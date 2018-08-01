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01.08.2018 16:36 Тульские студенты год отучились в Китае Вести-Тула





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Студенты были направлены на бесплатное обучение в Пекинский объединенный университет, в котором сегодня обучаются 30 тысяч человек со всего мира - это один из наиболее престижных вузов Китая. Туляки выбрали такие специальности как «таможенное дело», «лингвистика», «архитектура», а также «гостиничное дело», а помимо основных предметов изучали китайский язык и получили сертификаты об уровне владения им.



Успехи одной из студенток ТулГУ Сабины Сафаровой отметили отдельно и предложили продолжить занятия китайским в течение еще одного семестра, при этом получая стипендию. «Сложно преодолеть языковой барьер, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что у тебя есть акцент, ты говоришь, и тебя не понимают. И в этот момент самое важное - не опускать руки и говорить, неважно, правильно или неправильно, потом даже акцент уходит, главное – практика, - рассказала Сабина Сафарова. - Я нисколько не жалею, что поехала. Да, это другая страна, другой менталитет, но китайцы сами по себе очень добрые. А еще китайцы очень любят Россию. Когда говоришь, что ты из России, там сразу овации».



Не просто увидеть Поднебесную, но полностью погрузиться в атмосферу, языковую среду и культуру смогли 19 студентов из двух крупнейших тульских вузов - ТулГУ и ТГПУ имени Л. Н. Толстого. Они завершили годичное обучение в Китае. Договоренность о такой практике была достигнута во время визита делегации КНР в наш регион в прошлом году.Студенты были направлены на бесплатное обучение в Пекинский объединенный университет, в котором сегодня обучаются 30 тысяч человек со всего мира - это один из наиболее престижных вузов Китая. Туляки выбрали такие специальности как «таможенное дело», «лингвистика», «архитектура», а также «гостиничное дело», а помимо основных предметов изучали китайский язык и получили сертификаты об уровне владения им.Успехи одной из студенток ТулГУ Сабины Сафаровой отметили отдельно и предложили продолжить занятия китайским в течение еще одного семестра, при этом получая стипендию. «Сложно преодолеть языковой барьер, когда ты выходишь на улицу и понимаешь, что у тебя есть акцент, ты говоришь, и тебя не понимают. И в этот момент самое важное - не опускать руки и говорить, неважно, правильно или неправильно, потом даже акцент уходит, главное – практика, - рассказала Сабина Сафарова. - Я нисколько не жалею, что поехала. Да, это другая страна, другой менталитет, но китайцы сами по себе очень добрые. А еще китайцы очень любят Россию. Когда говоришь, что ты из России, там сразу овации».





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