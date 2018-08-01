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01.08.2018 15:34 В Туле активно укладывают рулонный газон Вести-Тула





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На очереди - территории у памятника Рудневу, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, набережная реки Упы, улицы Советская и Благовещенская. Всего будет уложено свыше 20 тысяч квадратных метров газона.







Тула продолжает «зеленеть». Сейчас в областном центре активно ведутся работы по укладке рулонного газона. Зелёное покрывало уже застелили у памятника Демидову.На очереди - территории у памятника Рудневу, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, набережная реки Упы, улицы Советская и Благовещенская. Всего будет уложено свыше 20 тысяч квадратных метров газона.

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