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01.08.2018 15:28 В Тульской области изменился порядок записи к врачу Вести-Тула





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К таким врачам как кардиолог, колопроктолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, физиотерапевт, онколог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист, эндокринолог и отоларинголог можно попасть только через лечащего врача. Онлайн-запись через портал Доктор71 будет открыта только в том случае, если вы состоите на диспансерном учёте у данного специалиста.





С сегодняшнего дня в Тульской области меняется порядок записи на приём к врачу. Теперь самостоятельно можно записаться только к специалистам первого уровня.К таким врачам как кардиолог, колопроктолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, физиотерапевт, онколог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист, эндокринолог и отоларинголог можно попасть только через лечащего врача. Онлайн-запись через портал Доктор71 будет открыта только в том случае, если вы состоите на диспансерном учёте у данного специалиста.

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