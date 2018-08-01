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|01.08.2018 15:28 В Тульской области изменился порядок записи к врачу
|Вести-Тула
С сегодняшнего дня в Тульской области меняется порядок записи на приём к врачу. Теперь самостоятельно можно записаться только к специалистам первого уровня.
К таким врачам как кардиолог, колопроктолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, физиотерапевт, онколог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист, эндокринолог и отоларинголог можно попасть только через лечащего врача. Онлайн-запись через портал Доктор71 будет открыта только в том случае, если вы состоите на диспансерном учёте у данного специалиста.
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