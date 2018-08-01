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01.08.2018 14:37 «Ростелеком» реализует в Тульской области ряд проектов Вести-Тула





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Алексей Дюмин предложил рассмотреть Тульскую область в качестве пилотной площадки для апробации современных технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы на всю Россию. По словам руководителя «Ростелекома», компания планирует реализовать в нашем регионе ряд проектов в области цифровой экономики, кибербезопасности, облачных сервисов и современных технологий управления.



В Тульском регионе досрочно завершён проект по устранению цифрового неравенства. Об этом шла речь на рабочей встрече губернатора Алексея Дюмина с президентом, председателем правления ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Работу в этом направлении ещё будут вести. Участники встречи также обсудили построение федеральной сети связи в рамках программы «Цифровая экономика».Алексей Дюмин предложил рассмотреть Тульскую область в качестве пилотной площадки для апробации современных технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы на всю Россию. По словам руководителя «Ростелекома», компания планирует реализовать в нашем регионе ряд проектов в области цифровой экономики, кибербезопасности, облачных сервисов и современных технологий управления.

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