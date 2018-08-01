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01.08.2018 14:16 Жильцы девятиэтажки на Кауля месяц обходятся без лифта Полина Ермолаева





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Жильцу, который пренебрег пожарной безопасностью и захламил строительным мусором девятый этаж, практически ничего не перепадает: мол, и до этого проблемы случались. «Кто-то подпалил строительный мусор на девятом этаже, было возгорание», - рассказывают жильцы.



В данном случае изношенность лифта даже не на первом месте, сетуют специалисты лифтового хозяйства. Зачастую речь идет о безответственном отношении жильцов к этому золотому домовому объекту. Впрочем, и о сроках эксплуатации забыть невозможно.



Всего в Тульской области более двух с половиной тысяч лифтов, примерно 30 процентов из них по документации своё уже давно отслужили. А потому многие задаются вопросом – как заменить старый лифт на новый?



Новость о том, что впервые в многоквартирных домах Тулы заменят лифты по программе капитального ремонта, быстро облетела проблемные дома, но вызвала массу вопросов, главный из которых – как войти в программу? Пока в ней 102 дома – и это первоочерёдники, которых выбрали специалисты!



По словам замминистра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «если мы принимаем решение о включении дома в программу, то органы местного самоуправления работают с жителями. Если они согласны софинансировать работы, то могут включить. Акцент на реальное состояние лифта».



Проект по первоочередной замене лифтов уже реализуется. В 2018 году в областном центре заменят 26 грузоподъемников и восемь в Новомосковске. Так что бережное отношение к лифтам самих жильцов было бы не лишним, учитывая такой вот неутешительный расклад.



Улица Кауля, дом 20, четвертый подъезд. Уже месяц его жильцы измеряют шагами лестничные пролеты, ругаясь на управляющую компанию и электромеханика, посещающего их почти ежедневно.Жильцу, который пренебрег пожарной безопасностью и захламил строительным мусором девятый этаж, практически ничего не перепадает: мол, и до этого проблемы случались. «Кто-то подпалил строительный мусор на девятом этаже, было возгорание», - рассказывают жильцы.В данном случае изношенность лифта даже не на первом месте, сетуют специалисты лифтового хозяйства. Зачастую речь идет о безответственном отношении жильцов к этому золотому домовому объекту. Впрочем, и о сроках эксплуатации забыть невозможно.Всего в Тульской области более двух с половиной тысяч лифтов, примерно 30 процентов из них по документации своё уже давно отслужили. А потому многие задаются вопросом – как заменить старый лифт на новый?Новость о том, что впервые в многоквартирных домах Тулы заменят лифты по программе капитального ремонта, быстро облетела проблемные дома, но вызвала массу вопросов, главный из которых – как войти в программу? Пока в ней 102 дома – и это первоочерёдники, которых выбрали специалисты!По словам замминистра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «если мы принимаем решение о включении дома в программу, то органы местного самоуправления работают с жителями. Если они согласны софинансировать работы, то могут включить. Акцент на реальное состояние лифта».Проект по первоочередной замене лифтов уже реализуется. В 2018 году в областном центре заменят 26 грузоподъемников и восемь в Новомосковске. Так что бережное отношение к лифтам самих жильцов было бы не лишним, учитывая такой вот неутешительный расклад.





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