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НОВОСТИ | Общество



01.08.2018 13:49 В тульских школах организуют профессиональную охрану
Надежда Долгих

В тульских школах организуют профессиональную охрану

| фото |
Школа или виртуальный мир? Такой выбор у учеников Центра образования №8 больше стоять не будет. Очки виртуальной реальности, конструкторы для сборки управляемых роботов, 3Д-принтер и квадрокоптеры появились в качестве инвентаря в новеньком минитехнопарке.

Как рассказал заместитель директора по информатизации МБОУ «Центр образования № 8» г. Тулы Роман Полукаров, «сначала дети будут учиться летать для безопасности с закрытой сеткой в помещении. Далее – выходить на улицу, повышать мастерство, а потом уже смогут снимать материалы на линейках и монтировать».

Такое кино на три учебных корпуса и детский сад Центра образования стоило порядка 10 миллионов. Также здесь строится новая спортивная площадка и ведется ремонт столовой, которую и называть-то после открытия станут центром здорового питания.

По словам директора Центра образования №8 Татьяны Матвиевской, «в учебном корпусе номер два мы готовимся 1 сентября открыть двери новых дошкольных групп, где мы будет встречать 50 детишек в возрасте от двух до трех лет. Закуплены новые кабинеты английского языка, географии, физики, кабинеты начальных классов».

Подобные работы ведутся в 63-х центрах образования, на подготовку к учебному году из муниципального бюджета выделено около 80 миллионов рублей. Однако обновление материально-технической базы - это еще не всё.

Еще один вопрос, в первую очередь волнующий родителей, - это противопожарная безопасность в школах. На данный момент школы только готовятся к приемке работ сотрудниками МЧС, которая состоится на днях. В связи с участившимися случаями нападения подростков на педагогов и одноклассников в школах отдельное внимание уделяется и другому аспекту.

Как сообщила начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «это меры, направленные на антитеррористическую защищенность. Выделены средства, которые пойдут на организацию профессиональной охраны более 20 миллионов».

Все работы должны быть завершены к 15 августа, чтобы 1 сентября шумная детвора вошла в обновленные и, главное, безопасные стены родной школы.













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