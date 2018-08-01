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01.08.2018 13:21 Жители частного сектора захламили участок на улице Макса Смирнова Виталий Моторин





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Старый строительный мусор, гниющие яблоки, воняющие маслом автомобильные фильтры и кучи битого стекла. На месте этой классической помойки до 1985-го года располагался обычный жилой дом, все было достаточно пристойно. Но затем землю передают под расширение распложенного рядом госпиталя.



Соседей расселили, и начались проблемы. Расширяться военные врачи тогда передумали, и огромный участок начал быстро превращаться в огромную же кучу мусора. «Выше крыши нашего дома навалили мусора. Как я это должна убирать?» - задается вопросом житель дома 49 по улице Макса Смирнова Надежда Леонтьева.



Самое циничное в этой ситуации то, что место, где мусор должен располагаться по правилам, находится здесь же, буквально через дорогу. Возможно, потому что оборудовано оно не ахти, жители улицы и несут его вот сюда.



Неудобные площадки, которым не самые сознательные граждане так охотно предпочитают кусты, как выяснилось, вообще отдельная проблема на городской повестке дня.



Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова, «контейнерная площадка по правилам благоустройства должна иметь твердое покрытие, оборудована как минимум с трех сторон ограждением, баки должны быть в надлежащем состоянии. Мы сейчас этот вопрос подняли, у нас порядка 40 контейнерных площадок обследовано, выставлены требования».



А вот с несанкционированной свалкой все оказалось сложнее. Чья земля? С этим вопросом сначала жители, а затем надзорные комиссии обращались в Минобороны и соседний госпиталь, военную прокуратуру и Росимущество.



По словам Кабировой, «установили собственника. Ему будет выдано требование, участок должен быть приведен в нормативное состояние. Проработан вопрос об установке на этом участке ограждения, потому что свалка там систематически образуется».



Ну а нашей героине остается только надеяться, что эту свалку уберут как можно скорее, а установленный забор окажется достаточно высоким, чтобы через него нельзя было перебросить пакет с мусором.



Сказать, что Елена расстроена, мало - женщина с кипой бумаг на руках близка к отчаянию. Из-за расположенной в упор к ее забору свалки она не может жить в своем собственном доме и вынуждена снимать квартиру.Старый строительный мусор, гниющие яблоки, воняющие маслом автомобильные фильтры и кучи битого стекла. На месте этой классической помойки до 1985-го года располагался обычный жилой дом, все было достаточно пристойно. Но затем землю передают под расширение распложенного рядом госпиталя.Соседей расселили, и начались проблемы. Расширяться военные врачи тогда передумали, и огромный участок начал быстро превращаться в огромную же кучу мусора. «Выше крыши нашего дома навалили мусора. Как я это должна убирать?» - задается вопросом житель дома 49 по улице Макса Смирнова Надежда Леонтьева.Самое циничное в этой ситуации то, что место, где мусор должен располагаться по правилам, находится здесь же, буквально через дорогу. Возможно, потому что оборудовано оно не ахти, жители улицы и несут его вот сюда.Неудобные площадки, которым не самые сознательные граждане так охотно предпочитают кусты, как выяснилось, вообще отдельная проблема на городской повестке дня.Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова, «контейнерная площадка по правилам благоустройства должна иметь твердое покрытие, оборудована как минимум с трех сторон ограждением, баки должны быть в надлежащем состоянии. Мы сейчас этот вопрос подняли, у нас порядка 40 контейнерных площадок обследовано, выставлены требования».А вот с несанкционированной свалкой все оказалось сложнее. Чья земля? С этим вопросом сначала жители, а затем надзорные комиссии обращались в Минобороны и соседний госпиталь, военную прокуратуру и Росимущество.По словам Кабировой, «установили собственника. Ему будет выдано требование, участок должен быть приведен в нормативное состояние. Проработан вопрос об установке на этом участке ограждения, потому что свалка там систематически образуется».Ну а нашей героине остается только надеяться, что эту свалку уберут как можно скорее, а установленный забор окажется достаточно высоким, чтобы через него нельзя было перебросить пакет с мусором.





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