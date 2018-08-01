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01.08.2018 10:23 За три недели в Туле убрали 34 локальные свалки Вести-Тула





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Коснулись и работы автоматизированной системы «Свалки», которая работает в Туле две недели. По телефону 47-20-34 принимаются жалобы на неубранные контейнерные площадки и стихийные свалки. «Хотелось бы отметить работу администрации Тулы в данной системе. С 10 июля убрано 34 несанкционированные локальные свалки. Это хорошая показательная работа», - сказал Юрий Панфилов.



Восемь незаконных свалок будет ликвидировано в этом году в Тульской области. Три законных - в поселке Славном, Одоеве и Богородицке - будут рекультивированы. Об этом доложил министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов на оперативном совещании в правительстве региона.Коснулись и работы автоматизированной системы «Свалки», которая работает в Туле две недели. По телефону 47-20-34 принимаются жалобы на неубранные контейнерные площадки и стихийные свалки. «Хотелось бы отметить работу администрации Тулы в данной системе. С 10 июля убрано 34 несанкционированные локальные свалки. Это хорошая показательная работа», - сказал Юрий Панфилов.





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