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НОВОСТИ | Общество



01.08.2018 09:35 Андрей Третьяков: Обследоваться на онкологию в Туле можно за 14 дней
Вести-Тула

Андрей Третьяков: Обследоваться на онкологию в Туле можно за 14 дней

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В августе на базе Тульского онкологического диспансера откроется маммологическое отделение на 40 коек. Диспансер будет переоснащен линейными ускорителями для лучевой терапии. Также здесь будет создан центр позитронно-эмиссионной томографии - современного метода диагностики злокачественных опухолей. Об этом рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков на оперативном совещании губернатора с правительством.

Каждый год в Тульской области шесть с лишним тысяч человек слышат от врача диагноз «рак». Лидируют злокачественные опухоли пищеварительной системы. Что сделано для ранней диагностики? По словам министра, жители области могут пройти скрининговые обследования в медицинских учреждениях по направлению врача.

По словам Андрея Третьякова, «нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, записаться на приём к участковому врачу – терапевту или узкому специалисту посредством портала Доктор71. Они выпишут направление для диагностических исследований, которые мы должны провести в течение 14 дней. Сейчас во всех лечебных учреждениях второго уровня исследования именно в этот срок пройти возможно. Мы это жёстко отслеживаем».
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