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НОВОСТИ | Общество



31.07.2018 18:18 Браконьеров в Тульской области будут наказывать жёстче
Вести-Тула

С 5 августа 2018 года в Тульской области откроется летне-осенний сезон охоты на дичь

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Хорошая новость для охотников – с 1 августа 2018 года стартует новый охотничий год, который состоит из трёх сезонов. Сейчас продолжается подготовка и выдача разрешений, а уже с 5 августа откроется первый - летне-осенний сезон охоты на дичь: боровую, болотно-луговую, степную и полевую.

В этом году охотникам стоит обратить внимание на некоторые новшества. Для удобства туляков теперь заявление на разрешение на охоту можно подать в электронном виде и оплатить через портал Госуслуги 71. Также в Тульской области идет усиленная борьба с браконьерством, в связи с этим ужесточились меры наказания.

По словам начальника отдела федерального государственного охотничьего надзора комитета Тульской области по охоте и рыболовству Андрея Момента, «внесены изменения в Уголовный кодекс в статью 258 «Незаконная охота». Если раньше уголовное дело возбуждалось при причинении крупного ущерба, то есть уничтожением одной особи лося или оленя, то теперь уголовное дело возбуждается при нанесении ущерба суммой более 40 тысяч рублей».
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