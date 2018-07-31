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31.07.2018 16:43 Алексин станет территорией опережающего развития Вести-Тула





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Планируется, что в ближайшие десять лет на территории муниципального образования будут реализованы не менее тринадцати инвестпроектов. Общий объём инвестиций - порядка 8 миллиардов рублей. Ожидается, что 792 жителя региона получат новые рабочие места.



Алексин - не первый в регионе город с подобным статусом. В Ефремове в ближайшей перспективе начнётся строительство завода по производству фармацевтической субстанции и завода по производству нитриловых перчаток. Земельные участки под эти заводы уже выделены. Решение приняли накануне на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области.



Город Алексин станет территорией опережающего развития. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Планируется, что в ближайшие десять лет на территории муниципального образования будут реализованы не менее тринадцати инвестпроектов. Общий объём инвестиций - порядка 8 миллиардов рублей. Ожидается, что 792 жителя региона получат новые рабочие места.Алексин - не первый в регионе город с подобным статусом. В Ефремове в ближайшей перспективе начнётся строительство завода по производству фармацевтической субстанции и завода по производству нитриловых перчаток. Земельные участки под эти заводы уже выделены. Решение приняли накануне на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области.

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