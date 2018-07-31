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НОВОСТИ | Общество



31.07.2018 17:16 90 тысяч тульских семей смотрели футбол с интерактивным телевидением «Ростелекома»
Вести-Тула

90 тысяч тульских семей смотрели футбол с интерактивным телевидением «Ростелекома»

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Свыше 90 тысяч семей в Тульской области выбрали сервис «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома», что позволило им с комфортом наслаждаться футбольными баталиями прошедшего в России большого спортивного события. Им в помощь не только HD-качестве картинки, но и масса дополнительных сервисов.

Например, услуга «Управлением просмотром» позволяет вернуться к ярким моментам матчей, поставить эфир на паузу или просмотреть любые передачи за прошедшие трое суток. А для особых ценителей «Ростелеком», совместно с ведущим телеканалом страны, организовал вещание со всех матчей в формате 4K (UHD, Ultra HD).

Елена Пронькина, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Главное спортивное событие лета завершилось, но благодаря нашему интерактивному телевидению тульские болельщики могут продолжать наслаждаться лучшими матчами мира в цифровом качестве. Причем, с помощью сервиса «Мультискрин» или нашей телеприставки, это можно делать в любом месте, где есть интернет. Думаю, такую возможность особо оценят любители дачного отдыха».

Настоящих фанатов футбола «Ростелеком» приглашает к участию в акции «Футболомания». До середины августа жители Тульской области могут на специальных условиях подключить: высокоскоростной «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, в которую играет более 42 млн человек по всему миру.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это на условиях акции – 999 рублей) надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета «Интернет+ТВ», а также оплатить авансом три месяца пользования услугами.
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