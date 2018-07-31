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31.07.2018 15:49 В Щёкинском районе разногласия довели до убийства
Вести-Тула

В Щёкинском районе разногласия довели до убийства

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Тулячке предъявлено обвинение в покушении на убийство своего сожителя. По данным следствия, утром 29 июля между обвиняемой и её сожителем произошёл конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине несколько ударов ножом в область живота и груди. Потерпевший начал оказывать ей сопротивление, выбил из её рук нож. Обвиняемая в настоящее время задержана.

А вот в городе Щёкино разногласия привели к куда более печальным последствиям. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «следственным отделом по городу Щёкино возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. 26 июля подозреваемый со своим знакомым находились в квартире одного из домов на улице Октябрьской города Советска. На фоне конфликта подозреваемый подверг избиению потерпевшего, отчего тот скончался на месте происшествия».
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