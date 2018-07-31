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31.07.2018 15:24 В Туле водитель «Сонаты» сбил юного велосипедиста Вести-Тула





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В вечернее время на улице Пузакова водитель автомобиля «Хёндай Соната» сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Пострадавший мальчик 2006 года рождения обратился за медицинской помощью.



В Заокском районе на 126-ом километре трассы М2 «Крым» водитель «Мицубиси» не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Различные травмы получили автоледи и ребёнок 2010 года рождения – девочка была пристёгнута штатным ремнём безопасности.



В Туле на улице Приупской автомобиль «Рено» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Нивой». В результате ДТП оба водителя доставлены в городскую больницу.В вечернее время на улице Пузакова водитель автомобиля «Хёндай Соната» сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Пострадавший мальчик 2006 года рождения обратился за медицинской помощью.В Заокском районе на 126-ом километре трассы М2 «Крым» водитель «Мицубиси» не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Различные травмы получили автоледи и ребёнок 2010 года рождения – девочка была пристёгнута штатным ремнём безопасности.

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