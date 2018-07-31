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31.07.2018 13:44 На «Газоне» займут молодёжь до позднего вечера Вести-Тула





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В 18 часов сможете принять участие в игре «Крокодил». В 19 – силовая тренировка с фитнес-инструктором, а в 21.30 - просмотр фильма «Солнечные каникулы».





На молодёжном пространстве «Газон» на территории Тульского кремле сегодня запланирован тренинг по ораторскому искусству «Голос и дикция». Начало в 15.30. Затем в 17 часов начнёт свою работу Клуб иностранного общения.В 18 часов сможете принять участие в игре «Крокодил». В 19 – силовая тренировка с фитнес-инструктором, а в 21.30 - просмотр фильма «Солнечные каникулы».

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