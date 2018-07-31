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31.07.2018 13:09 Тульская область оказалась на 14-м месте по безопасности дорог Вести-Тула





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Кстати, трасса М4 «Дон», которая проходит через Тульский регион, стала второй по уровню опасности из девяти федеральных трасс, пропустив вперед только трассу М5 «Урал». Самыми частыми причинами ДТП эксперты назвали превышение скорости и пьянство за рулем. 32 процента аварий случаются по причине усталости. 14 процентов участников аварий отвлеклись на телефон.



Тульская область оказалась на 14-м месте по безопасности дорог. Рейтинг трасс российских регионов по итогам 2017 года составлен Межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог». Экспертами учитывались показатели по протяженности дорог, количеству автомобилей на тысячу человек, количеству зарегистрированных ДТП, смертности и травматизму.Кстати, трасса М4 «Дон», которая проходит через Тульский регион, стала второй по уровню опасности из девяти федеральных трасс, пропустив вперед только трассу М5 «Урал». Самыми частыми причинами ДТП эксперты назвали превышение скорости и пьянство за рулем. 32 процента аварий случаются по причине усталости. 14 процентов участников аварий отвлеклись на телефон.

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