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НОВОСТИ | Общество



31.07.2018 12:41 Капремонт не решил проблему с затоплением подвала в тульском доме
Татьяна Голубова

Капремонт не решил проблему с затоплением подвала в тульском доме

| фото |
Этот подвал в доме номер 50 на улице Мира в объектив камеры попадает регулярно. Сюжет на тему его затопления мы снимали весной, однако здесь до сих пор зловонный запах в подъезде и насекомые в качестве соседей. По словам жителей, такая среда обитания возникла из-за постоянно засоренной канализации.

В марте здесь сделали капремонт, старые трубы заменили, подвал почистили, однако проблема вернулась буквально спустя несколько месяцев. «Сливные отверстия забились. Неоднократно просили Водоканал и аварийную сделать гидропрочистку, но говорят, что не в их компетенции», - рассказал житель дома Олег Чепурнов.

Звонки в «Тулагорводоканал» стали неким хобби жителей, порядка 15 раз за три месяца сотрудники прочищали трубопровод рядом с домом. А, по словам коммунальщиков, за содержание канализации внутри дома, в том числе и в подвале, в ответе управляющая компания, в данном случае «Уютный дом».

Как рассказал главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов, «проблема затопленных подвалов – это проблема негерметичных трубопроводов. Открывание канализационных ревизий в подвале находится в зоне ответственности управляющих компаний».

Как нам объяснили в Водоканале, если засор находится под люком, то вода обратно в подвал вернуться не может, она выходит вверх, на дорогу. А жителям теперь придется спросить у управляющей компании, когда же их дом станет уютным.













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