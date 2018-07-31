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31.07.2018 12:28 Туляки не дождались официального открытия Тульской набережной Елена Панова





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От фонтана продвигаемся ближе к набережной. На пути – фигуры городового и мальчишки. Дальше маршрут можно выбирать: пройти по улице Металлистов, которая, наконец, стала пешеходной. Разговоры об этом шли еще в две тысячи нулевые. Или свернуть к реке.



На самом деле набережная на этом самом месте исторически была. Сто лет назад. Территория по всему периметру кремля относилась к кремлевскому саду. После революции оружейный завод самовольно, без документов, перекрыл выходы к реке, у одной из стен кремля установил свои проходные. Прошел век, прежде чем место отдыха снова стало доступно горожанам.



Улица Металлистов - самая древняя в центре города. Известна с 17о века. Здесь каждое здание со своей историей. Этот дом иначе как дворцом не назовешь. Настолько он великолепен. Принадлежала усадьба пряничному королю Белолипецкому. А это часовня Параскевы Пятницы, увенчанная миниатюрной маковкой. Памятник едва не был утрачен. Пятницкая считалась улицей купеческой. На первых этажах располагались торговые лавки. Наверху жили хозяева.



Вид Тулы изменился и со стороны Советской. Теперь открыта улица Благовещенская. Снесены здания военных склады на месте бывшего Жигалинского рынка. Конечно, исторический центр не стал таким, как его видели наши предки в досоветское время. Не раз перестроенный, он теперь стал другим. И это новая страница в летописи города.



Центр изменился до неузнаваемости. Метаморфоза полная. Уже как далекое прошлое вспоминается, что еще весной здесь была проезжая часть, круговое движение автомобилей. А сейчас – место для прогулок. Утром людей совсем нет. Но ближе к вечеру, когда включают фонтан, становится оживленно. Первые фотографии заполнили социальные сети. Под хештегом тульская набережная – десятки снимков.От фонтана продвигаемся ближе к набережной. На пути – фигуры городового и мальчишки. Дальше маршрут можно выбирать: пройти по улице Металлистов, которая, наконец, стала пешеходной. Разговоры об этом шли еще в две тысячи нулевые. Или свернуть к реке.На самом деле набережная на этом самом месте исторически была. Сто лет назад. Территория по всему периметру кремля относилась к кремлевскому саду. После революции оружейный завод самовольно, без документов, перекрыл выходы к реке, у одной из стен кремля установил свои проходные. Прошел век, прежде чем место отдыха снова стало доступно горожанам.Улица Металлистов - самая древняя в центре города. Известна с 17о века. Здесь каждое здание со своей историей. Этот дом иначе как дворцом не назовешь. Настолько он великолепен. Принадлежала усадьба пряничному королю Белолипецкому. А это часовня Параскевы Пятницы, увенчанная миниатюрной маковкой. Памятник едва не был утрачен. Пятницкая считалась улицей купеческой. На первых этажах располагались торговые лавки. Наверху жили хозяева.Вид Тулы изменился и со стороны Советской. Теперь открыта улица Благовещенская. Снесены здания военных склады на месте бывшего Жигалинского рынка. Конечно, исторический центр не стал таким, как его видели наши предки в досоветское время. Не раз перестроенный, он теперь стал другим. И это новая страница в летописи города.





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