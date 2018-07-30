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НОВОСТИ | Общество



30.07.2018 19:17 Пожарные отработали действия в случае возгорания в «Ясной Поляне»
Надежда Долгих

Пожарные отработали действия в случае возгорания в «Ясной Поляне»

| фото |
По-летнему прекрасна усадьба «Ясная Поляна», однако на этот раз посетителям разрешены только прогулки по заповеднику. Вход в музей закрыт из-за пожарно-тактических учений. В опасности - объект культурного наследия и исторические реликвии в нем. По легенде, от короткого замыкания началось возгорание на первом этаже дома.

Первым приезжает пожарный автомобиль газового тушения. Сотрудники МЧС подают углекислоту, чтобы локализовать очаг пожара. Тушение происходит с помощью газа, так как вода может нанести непоправимый вред экспонатам музея.

Как сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тульской области Роман Варин, «предусмотрен выезд по рангу номер два. Выезжает 8 автоцистерн, автолестницы и службы пожаротушения. На этом объекте круглосуточно дежурит автомобиль газового тушения».

Прибытие в течение минуты. Скорость - главный помощник в деле тушения пожара. Следом за автомобилем газового тушения прибывают восьмая и 31-ая пожарные части. Живопись, личные вещи и сочинения Толстого, мебель - параллельно с тушением сотрудники проводят эвакуацию ценностей музея.

По словам заместителя начальника службы охраны пожарной безопасности музея-усадьбы Геннадия Артёмова, «у нас круглосуточное дежурство осуществляется, ребята здесь обученные. Они производят тушение нашими силами и средствами, ну а дальше подъезжают части».

Подобные учения проводятся в родовом имении раз в год, чтобы действия были отточены, и памятник культурного наследия федерального значения оставался целым и невредимым для ценителей творчества великого русского писателя.













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