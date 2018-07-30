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|30.07.2018 18:49 Тульские молодогвардейцы начали сбор канцтоваров детям Забайкалья
|Вести-Тула
С каждого по тетрадке – детям портфель к первому сентября. Тульские молодогвардейцы объявили о начале сбора гуманитарной помощи для юных жителей сильно пострадавшего от наводнения Забайкальского края.
По словам руководителя аппарата регионального отделения «Молодой гвардии» Тульской области Кирилла Морозова, «мы организовали сбор гуманитарной канцелярской помощи, чтобы собрать в школу детей из семей, пострадавшим от паводка. Нужны рюкзаки, ручки, карандаши, тетради, дневники».
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