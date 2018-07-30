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30.07.2018 18:34 Все разрытия в Туле сделаны с нарушениями Вести-Тула





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На данный момент специалисты комиссии насчитали в городе 67 точек работы коммунальщиков, и везде зафиксированы нарушения. Опасны они в первую очередь потому, что могут привести к различным травмам горожан.



Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, «по всем этим нарушениям выданы требования сроком до 3 августа, до пятницы нужно привести в нормативное состояние. Если не приведут – будут составлены протоколы об административном правонарушении».



«Я дожидаться не буду, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Ещё раз ознакомить все организации с правилами благоустройства по разрытиям, протестировать ответственных, включая глав округов, на знание правил организации разрытий. Такого безобразия быть не должно».



Тульские коммунальщики роют не по правилам. В городской администрации провели более 130 проверок на местах, где устранение коммунальных аварий происходит с применением техники, и ужаснулись. Всем требованиям не соответствует ни одно из так называемых разрытий на территории Тулы. Об этом сегодня сотрудники комиссии по административному надзору доложили Евгению Авилову.На данный момент специалисты комиссии насчитали в городе 67 точек работы коммунальщиков, и везде зафиксированы нарушения. Опасны они в первую очередь потому, что могут привести к различным травмам горожан.Как сообщила заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, «по всем этим нарушениям выданы требования сроком до 3 августа, до пятницы нужно привести в нормативное состояние. Если не приведут – будут составлены протоколы об административном правонарушении».«Я дожидаться не буду, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Ещё раз ознакомить все организации с правилами благоустройства по разрытиям, протестировать ответственных, включая глав округов, на знание правил организации разрытий. Такого безобразия быть не должно».





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