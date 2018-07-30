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30.07.2018 18:29 Тульские спасатели посоветовали грибникам одеваться ярко Вести-Тула





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Полностью заряженный телефон и компас - лучшие помощники. Так же заядлым грибникам стоит заучить наизусть телефон единой диспетчерской службы – 112. На него можно дозвониться и без сим-карты, поэтому набирать его надо, даже если телефон говорит об отсутствии связи. Возможно, вы находитесь в поле действия другого оператора - тогда звонок пройдет. Не стоит забывать и о том, что надо взять с собой в поход за грибами.



«Нож, спички, бутерброды, термос, ветровку. Одеваться лучше в яркую одежду. Камуфляж сольётся с природной средой, искать будет тяжелее», - посоветовал заместитель начальника главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун.



Семь потерявшихся человек за неделю - с наступлением грибного сезона в лесах Тульской области резко участились случаи пропажи людей. Накануне спасатели отыскали мужчину в Заокском районе, а женщину в Ясногорском до сих пор ищут. Самыми сложными, говорят в МЧС, у нас являются большие леса в Заокском, Ясногорском, Суворовском районах.Полностью заряженный телефон и компас - лучшие помощники. Так же заядлым грибникам стоит заучить наизусть телефон единой диспетчерской службы – 112. На него можно дозвониться и без сим-карты, поэтому набирать его надо, даже если телефон говорит об отсутствии связи. Возможно, вы находитесь в поле действия другого оператора - тогда звонок пройдет. Не стоит забывать и о том, что надо взять с собой в поход за грибами.«Нож, спички, бутерброды, термос, ветровку. Одеваться лучше в яркую одежду. Камуфляж сольётся с природной средой, искать будет тяжелее», - посоветовал заместитель начальника главного управления МЧС России по Тульской области Борис Шовкун.





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