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30.07.2018 17:06 В Тульской области растёт уровень культуры поведения на дорогах Вести-Тула





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Как сообщил председатель правительства региона Юрий Андрианов, «положительные тенденции имеются. Прежде всего, по итогам первого полугодия текущего года сократилось количество погибших в ДТП, в том числе по вине нетрезвых водителей. Далее – снизилось число наездов на пешеходов. Видно, что в определённой степени возрастает культура водителей. Улучшилась ситуация с детским травматизмом».



О безопасности дорожного движения сегодня шла речь на заседании специальной комиссии в правительстве Тульской области. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году сократить смертность на дорогах в результате ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом. В Тульской области работа в этом направлении уже идёт.Как сообщил председатель правительства региона Юрий Андрианов, «положительные тенденции имеются. Прежде всего, по итогам первого полугодия текущего года сократилось количество погибших в ДТП, в том числе по вине нетрезвых водителей. Далее – снизилось число наездов на пешеходов. Видно, что в определённой степени возрастает культура водителей. Улучшилась ситуация с детским травматизмом».





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