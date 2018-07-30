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30.07.2018 17:39 Туляки за год спасли с «Ростелекомом» рощу деревьев Вести-Тула





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Елена Пронькина, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«С каждым днем всё больше туляков выбирают электронный способ оплаты услуг. Безбумажные технологии не только экономят природные ресурсы, но и позволяют абонентам в любое время контролировать состояние своего счёта. При этом не обязательно находиться дома: с помощью интернета можно узнать баланс и оплатить услуги в любой точке земного шара. Кроме того, многие абоненты получают несколько электронных счетов на один адрес электронной почты, таким образом, помогая оплачивать счета пожилым родственникам».



Электронный счёт «Ростелекома» за услуги связи – это удобный формат получения и хранения информации о расчётах за услуги связи, ставший современной альтернативой бумажным счетам. Он представляет собой файл в формате PDF, содержащий ту же информацию, что и бумажный документ.



Электронный счёт экономит время: его удобно оплачивать с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты. При желании абоненты могут продолжать оплачивать счёт традиционными способами: через банки, терминалы, банкоматы, в центрах продаж и обслуживания клиентов.



Илья Сергеев, предприниматель, г.Тула:

«По роду занятий мне приходится часто ездить по стране. Раньше оплата счетов занимала много времени: надо было отследить квитанцию в почтовом ящике, потом найти возможность, чтобы сходить в банк. Теперь все просто и удобно: уже давно подключил автоплатёж на все услуги «Ростелекома» – и дома, и на работе. Удалённо через личный кабинет я не только отслеживаю баланс, но и меняю тарифы на более выгодные, подключаю различные сервисы. Просто не представляю, как раньше можно было обходиться без этого».



Электронный счёт можно получать различными способами, например, по электронной почте или в «Личном кабинете» на сайте www.rt.ru. А чтобы ничего не пропустить, можно настроить SMS-информирование о выставлении счёта. «Личный кабинет» доступен круглосуточно на сайте «Ростелекома», в бесплатном мобильном приложении, а также через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Новые абоненты могут выбрать удобный им способ доставки счета при заключении договора.



В июне 2018 года количество абонентов Тульского филиала ПАО «Ростелеком», выбравших электронный способ доставки счета за услуги связи, превысило 170 тысяч человек. По данным Association for Information and Image Management (AIIM), экономия 1 тонны бумаги в год позволяет спасти 17 деревьев. Жители Тульской области, отдавшие предпочтение электронному счету, ежемесячно экономят 170 тысяч листов бумаги и спасают больше 14 деревьев (пачка бумаги в 500 листов весит 2,5 кг).Елена Пронькина, заместитель директора филиала - директор по работе с массовым сегментом Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«С каждым днем всё больше туляков выбирают электронный способ оплаты услуг. Безбумажные технологии не только экономят природные ресурсы, но и позволяют абонентам в любое время контролировать состояние своего счёта. При этом не обязательно находиться дома: с помощью интернета можно узнать баланс и оплатить услуги в любой точке земного шара. Кроме того, многие абоненты получают несколько электронных счетов на один адрес электронной почты, таким образом, помогая оплачивать счета пожилым родственникам».Электронный счёт «Ростелекома» за услуги связи – это удобный формат получения и хранения информации о расчётах за услуги связи, ставший современной альтернативой бумажным счетам. Он представляет собой файл в формате PDF, содержащий ту же информацию, что и бумажный документ.Электронный счёт экономит время: его удобно оплачивать с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты. При желании абоненты могут продолжать оплачивать счёт традиционными способами: через банки, терминалы, банкоматы, в центрах продаж и обслуживания клиентов.Илья Сергеев, предприниматель, г.Тула:«По роду занятий мне приходится часто ездить по стране. Раньше оплата счетов занимала много времени: надо было отследить квитанцию в почтовом ящике, потом найти возможность, чтобы сходить в банк. Теперь все просто и удобно: уже давно подключил автоплатёж на все услуги «Ростелекома» – и дома, и на работе. Удалённо через личный кабинет я не только отслеживаю баланс, но и меняю тарифы на более выгодные, подключаю различные сервисы. Просто не представляю, как раньше можно было обходиться без этого».Электронный счёт можно получать различными способами, например, по электронной почте или в «Личном кабинете» на сайте. А чтобы ничего не пропустить, можно настроить SMS-информирование о выставлении счёта. «Личный кабинет» доступен круглосуточно на сайте «Ростелекома», в бесплатном мобильном приложении, а также через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Новые абоненты могут выбрать удобный им способ доставки счета при заключении договора.

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