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30.07.2018 16:33 В Туле умер ветеран ВОВ, ветеран органов прокуратуры Борис Жижин Вести-Тула





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После войны Жижин связал свою жизнь с надзорным ведомством, где проработал более 44-х лет. За успехи в работе Борис Васильевич неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Руководство и коллектив прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Жижина. Прощание состоится 1 августа в 13 часов в ритуальном зале на улице Галкина, 7.



Сегодня на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, Заслуженный юрист Борис Васильевич Жижин. Он попал на фронт в 1942-м. Принимал участие в сражении за Кавказ, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Херсона, Николаева, Очакова, Одессы, Кишинёва, Варшавы, взятии Берлина. Награждён тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны и многочисленными медалями.После войны Жижин связал свою жизнь с надзорным ведомством, где проработал более 44-х лет. За успехи в работе Борис Васильевич неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации. Руководство и коллектив прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Жижина. Прощание состоится 1 августа в 13 часов в ритуальном зале на улице Галкина, 7.

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