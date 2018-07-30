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30.07.2018 16:05 55 пьяных водителей попались тульским автоинспекторам за выходные Вести-Тула





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Максимальная сумма штрафа за вождение в нетрезвом виде сегодня достигает 30 тысяч рублей, или лишение права управления сроком от полутора до двух лет. А за повторное вождение в пьяном виде предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.



55 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, - итог трехднёвных рейдов госавтоинспекторов в Тульской области. Трое уже ранее привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Видимо, горе-автовладельцев не пугают ни штрафы, ни возможность остаться без прав.Максимальная сумма штрафа за вождение в нетрезвом виде сегодня достигает 30 тысяч рублей, или лишение права управления сроком от полутора до двух лет. А за повторное вождение в пьяном виде предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет.

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