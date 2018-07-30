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30.07.2018 15:53 За три дня в Тульской области пострадали трое детей на велосипедах Вести-Тула





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В субботу в Суворовском районе произошло сразу два ДТП с участием велосипедистов. Мотоциклист наехал на мальчика - ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу. А водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил девочку на велосипеде. Она тоже была доставлена с телесными повреждениями в больницу.





В Тульской области за пятницу и выходные пострадали трое детей на велосипедах, сообщает Госавтоинспекция. В минувшую пятницу в посёлке Льва Толстого в Туле водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста, выезжающего со второстепенной дороги на главную. Ребёнок был госпитализирован.В субботу в Суворовском районе произошло сразу два ДТП с участием велосипедистов. Мотоциклист наехал на мальчика - ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу. А водитель автомобиля «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил девочку на велосипеде. Она тоже была доставлена с телесными повреждениями в больницу.

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