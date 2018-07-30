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30.07.2018 14:01 Зрители матча «Арсенал»-«Динамо» голов не увидели Вести-Тула





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Уже сегодня «Арсенал» начинает подготовку к выезду в Санкт-Петербург. Поединок против «Зенита» состоится в субботу, 4 августа.









Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью 0:0 в домашнем матче против столичного «Динамо» на старте нового сезона чемпионата Премьер-лиги. Наша команда уже на седьмой минуте получила численное большинство, но в жаркий воскресный день зрители голов так и не увидели.Уже сегодня «Арсенал» начинает подготовку к выезду в Санкт-Петербург. Поединок против «Зенита» состоится в субботу, 4 августа.

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