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НОВОСТИ | Общество



30.07.2018 13:48 Перед туляками выступила сборная России по флайбордингу
Вести-Тула

Перед туляками выступили летающие люди

| фото |
Шоу летающих людей увидели туляки на День Нептуна. На площади Ленина выступила сборная России по флайбордингу. Флайборд - это специальная доска с двумя трубками, которые связаны при помощи шланга с турбиной гидроцикла. Спортсмены выполняют трюки на высоте до двадцати метров.

Сборной России всего шесть лет, но у неё уже есть уникальные номера. Например, никто в мире не выступает в таком небольшом бассейне, да ещё и вдвоём.

Как рассказал член сборной России Антон Попов, «из-за метеорологических условий сезон у нас короткий, летаем в году три-четыре месяца, поэтому конкурировать со спортсменами из теплых стран не так легко. Из года в год мы показываем всё более хорошие результаты на чемпионатах мира. В этом году было первое призовое место, третье место у девушек, двое профессионалов вошли в десятку».

«Тройное сальто, проход после сальто под шлангом – масса динамичных трюков. Публика сегодня реагировала изумительно», - говорит член сборной России Валерия Лямцев.

Также на празднике впервые в Туле были представлены авиатренажёры и симуляторы. На сцене выступили кавер-группы. Мероприятия на центральной площади проходят в Туле в рамках проекта «Нескучный город» каждые выходные.
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